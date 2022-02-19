На Марсе нашли черпак который может быть артефактом инопланетян

Детали

Марсоход Curiosity, который исследует марсианский кратер Гейла, прислал интересный снимок странного объекта на Марсе. Фото было опубликовано на сайте NASA.

Снятый марсоходом предмет, напоминающий большой "черпак", имеет причудливые округлые формы, словно его специально полировали.

Напомним

Компания NASA заключила контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin о создании ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая поможет доставить згразки грунта с Марса на Землю.