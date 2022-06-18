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Аппарат Perseverance нашел на Марсе мусор

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Исследователи заметили на Марсе мусор. Марсоход Perseverance обнаружил на красной планете кусок застрявшего в камне термоматериала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.

Детали

Марсоход обнаружил в кратере Езеро кусочек блестящего материала. В NASA отметили, что этот предмет не является марсианского происхождения.

Исследователи предполагают, что этот мусор — кусок материала, который использовали для защиты аппарата во время космического путешествия и посадки на Марс. Кусок термоматериала лежит в двух километрах от места посадки. В NASA предполагают, что его туда мог занести ветер.

Цитата

“Наша команда обнаружила что-то неожиданное: кусочек термоизоляции, которая была частью посадочной системы, что позволило марсоходу успешно приземлиться на поверхности еще в 2021 году”, — указали члены команды Perseverance.

Напомним

Марсоход Curiosity, исследующий марсианский кратер Гейла, прислал снимок странного объекта на Марсе. Обнаруженный марсоходом предмет, напоминающий большой “черпак”, имеет причудливые округлые формы, словно его специально полировали.

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