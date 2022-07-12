NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа Джеймс Вебб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У понеділок NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа Джеймс Вебб, назвавши його «найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням далекого Всесвіту на сьогоднішній день», передає УНН.
Деталі
Зображення показує скупчення галактик в тому вигляді, в якому вони з'явилися 4,6 мільярда років тому, повідомило космічне агентство США.
"Об'єднана маса цього галактичного скупчення діє як гравітаційна лінза, збільшуючи набагато більш далекі галактики за нею. Камера NIRCam Вебба дозволила чітко сфокусувати ці далекі галактики — вони мають крихітні, слабкі структури, які ніколи раніше не спостерігалися, включаючи зіркові скупчення та дифузні деталі. Дослідники скоро почнуть дізнаватися більше про маси, вік, історію та склад галактик, оскільки Вебб шукає найраніші галактики у Всесвіті", - йдеться в повідомленні.
Інші перші повнокольорові зображення із телескопа мають бути опубліковані пізніше у вівторок. Їх відібрали представники різних космічних агенцій, що беруть участь у проекті.
Так звана Туманність Кіля, тип газової хмари, розташованої на відстані близько 7600 світлових років, і WASP-96 b, гігантська газова планета поза нашою Сонячною системою, входять до числа космічних об'єктів, які можна буде побачити на зображеннях.
Публікація зображень знаменує собою початок наукової роботи телескопа Джеймс Вебб, найбільшого і найпотужнішогоз коли-небудь запущених в космос.
Доповнення
Телескоп Джеймс Вебб було запущено 25 грудня на борту ракети-носія Ariane з космодрому Куру Європейського космічного агентства у Французькій Гвіані.
Вчені сподіваються, що зображення, отримані за допомогою телескопа, дадуть уявлення про період відразу після Великого вибуху близько 13,8 мільярда років тому.
Розробка телескопу зайняла близько 30 років і коштувала близько 10 мільярдів доларів. Це наступник телескопа Хабл, який використовується вже понад 30 років.
Додамо
Президент США Джо Байден першим опублікував зображення далеких галактик.