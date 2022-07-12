NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа Джеймс Вебб

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 61118 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 112352 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 115186 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 124830 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 119170 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 99245 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 100420 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 260849 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152275 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173346 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 139515 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 46679 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 106628 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 60993 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 86574 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 86480 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 260817 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 529322 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 476547 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 680109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 35709 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 60993 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 106628 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 145185 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 123006 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа Джеймс Вебб

NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа Джеймс Вебб

Київ • УНН

 • 231102 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У понеділок NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа Джеймс Вебб, назвавши його «найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням далекого Всесвіту на сьогоднішній день», передає УНН.

Деталі

Зображення показує скупчення галактик в тому вигляді, в якому вони з'явилися 4,6 мільярда років тому, повідомило космічне агентство США.

"Об'єднана маса цього галактичного скупчення діє як гравітаційна лінза, збільшуючи набагато більш далекі галактики за нею. Камера NIRCam Вебба дозволила чітко сфокусувати ці далекі галактики — вони мають крихітні, слабкі структури, які ніколи раніше не спостерігалися, включаючи зіркові скупчення та дифузні деталі. Дослідники скоро почнуть дізнаватися більше про маси, вік, історію та склад галактик, оскільки Вебб шукає найраніші галактики у Всесвіті", - йдеться в повідомленні.

Інші перші повнокольорові зображення із телескопа мають бути опубліковані пізніше у вівторок. Їх відібрали представники різних космічних агенцій, що беруть участь у проекті.

Так звана Туманність Кіля, тип газової хмари, розташованої на відстані близько 7600 світлових років, і WASP-96 b, гігантська газова планета поза нашою Сонячною системою, входять до числа космічних об'єктів, які можна буде побачити на зображеннях.

Публікація зображень знаменує собою початок наукової роботи телескопа Джеймс Вебб, найбільшого і найпотужнішогоз коли-небудь запущених в космос.

Доповнення

Телескоп Джеймс Вебб було запущено 25 грудня на борту ракети-носія Ariane з космодрому Куру Європейського космічного агентства у Французькій Гвіані.

Вчені сподіваються, що зображення, отримані за допомогою телескопа, дадуть уявлення про період відразу після Великого вибуху близько 13,8 мільярда років тому.

Розробка телескопу зайняла близько 30 років і коштувала близько 10 мільярдів доларів. Це наступник телескопа Хабл, який використовується вже понад 30 років.

Додамо

Президент США Джо Байден першим опублікував зображення далеких галактик.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61