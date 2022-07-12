NASA опубликовало еще несколько снимков с телескопа Джеймс Уэбб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства во вторник представило еще несколько полноцветных изображений космического пространства из телескопа Джеймс Уэбб, пишет УНН.
Детали
Так, на одом из снимков запечатлена Туманность Киля (Carina Nebula). Изображение окрестили «Космическими скалами» из-за схожести с горными пейзажами.
На самом деле, на фотографии - край гигантской газообразной полости в молодой области звездообразования NGC 3324, а самые высокие «пики гор» на нем имеют высоту около 7 световых лет.
Также в NASA показали снимок группы из пяти галактик под названием Квинтет Стефана (Stephan’s Quintet). Снимок является самым большим изображением Уэбба на сегодняшний день, охватывающим около одной пятой диаметра Луны. Он содержит более 150 миллионов пикселей.
Кроме того, телескоп запечатлел Южную кольцевую туманность (Southern Ring Nebula), ранее скрытую от астронавтов. Снимок показал, что звезда окружена плотным слоем пыли.
Напомним
В понедельник NASA представило первое полноцветное изображение космического пространства из телескопа Джеймс Уэбб, назвав его «самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой Вселенной на сегодняшний день».