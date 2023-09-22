Телескоп James Webb нашел источник углерода на поверхности спутника Юпитера

Детали

"Астрономы, используя данные космического телескопа им. Джеймса Уэбба NASA, обнаружили углекислый газ в определенной области на ледяной поверхности Европы. Анализ показывает, что этот углерод, вероятно, возник в подземном океане, а не был доставлен метеоритами или другими внешними источниками. Более того, он был отложен в геологически недавнем временном масштабе. Это открытие имеет важные последствия относительно потенциальной пригодности для жизни океана Европы", - отметили в NASA.

Как сообщается, в октябре 2024 года NASA планирует запустить космический корабль Europa Clipper, который совершит десятки облетов Европы на близком расстоянии, чтобы исследовать, могут ли на ней быть условия, пригодные для жизни.

Напомним

Телескоп James Webb сделал снимок Юпитера.