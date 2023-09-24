США вперше доставили каміння та пил з астероїда на Землю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. США вперше доставили каміння та пил з астероїда на Землю. Капсула OSIRIS-REx американської космічної агенції NASA зі зразком астероїда Бенну приземлилася на полігоні для випробувань і тренувань Міністерства оборони штату Юта. Про це повідомили у пресслужбі NASA, передає УНН.
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Зазначається, що зонд OSIRIS-REx приземлився на полігоні о 10:52 ранку за східним часом.
Радіолокаційні дані з полігону для випробувань і тренувань штату Юта підтвердили, що капсула увійшла в атмосферу Землі, як і планувалося, о 10:42 ранку за східним часом біля узбережжя Каліфорнії.
Відкидний парашут відкрився після входу в атмосферу, щоб забезпечити стабільність, а пізніше відокремився від капсули.
Основний парашут розкрився о 10:47 ранку за східним часом. Це сповільнило капсулу з гіперзвукової швидкості приблизно до 11 миль на годину до моменту, коли вона торкнулася землі.
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