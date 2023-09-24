США впервые доставили камни и пыль с астероида на Землю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. США впервые доставили камни и пыль с астероида на Землю. Капсула OSIRIS-REx американского космического агентства NASA с образцом астероида Бенну приземлилась на полигоне для испытаний и тренировок Министерства обороны штата Юта. Об этом сообщили в пресс-службе NASA, передает УНН.
Детали
Отмечается, что зонд OSIRIS-REx приземлился на полигоне в 10:52 утра по восточному времени.
Радиолокационные данные с полигона для испытаний и тренировок штата Юта подтвердили, что капсула вошла в атмосферу Земли, как и планировалось, в 10:42 утра по восточному времени у побережья Калифорнии.
Откидной парашют открылся после входа в атмосферу, чтобы обеспечить стабильность, а позже отделился от капсулы.
Основной парашют раскрылся в 10:47 утра по восточному времени. Это замедлило капсулу с гиперзвуковой скорости примерно до 11 миль в час до момента, когда она коснулась земли.
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