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КИЕВ. 25 сентября. УНН. США впервые доставили камни и пыль с астероида на Землю. Капсула OSIRIS-REx американского космического агентства NASA с образцом астероида Бенну приземлилась на полигоне для испытаний и тренировок Министерства обороны штата Юта. Об этом сообщили в пресс-службе NASA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что зонд OSIRIS-REx приземлился на полигоне в 10:52 утра по восточному времени.

Радиолокационные данные с полигона для испытаний и тренировок штата Юта подтвердили, что капсула вошла в атмосферу Земли, как и планировалось, в 10:42 утра по восточному времени у побережья Калифорнии.

Откидной парашют открылся после входа в атмосферу, чтобы обеспечить стабильность, а позже отделился от капсулы.

Основной парашют раскрылся в 10:47 утра по восточному времени. Это замедлило капсулу с гиперзвуковой скорости примерно до 11 миль в час до момента, когда она коснулась земли.

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