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Первые в мире образцы с астероида: в NASA рассказали, что с ними сделали

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. США впервые доставили камни и пыль с астероида на Землю. Капсула с образцами успешно приземлилась и была доставлена в стерильную комнату, где ее продували азотом в течение некоторого времени. После чего в герметичной емкости они были доставлены на обследование в космический центр в Хьюстоне, сообщили в NASA, передает УНН.

Детали

Капсула с камнями и пылью, собранных с астероида Бенну, наконец оказалась на Земле. Он приземлился в 8:52 утра по местному времени (10:52 утра по восточному поясному времени) в воскресенье в целевом районе испытательного и тренировочного полигона Министерства обороны штата Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити.

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Через полтора часа капсулу доставили на вертолете во временную стерильную комнату, установленную в ангаре на полигоне, где она теперь подключена к непрерывному потоку азота.

Получение образца под "продувкой азотом", как это называют ученые, было одной из важнейших задач команды OSIRIS-REx на сегодняшний день. Азот - это газ, который не взаимодействует с большинством других химических веществ, и непрерывный поток его в контейнер для образцов внутри капсулы будет удерживать земные загрязнения, оставляя образец чистым для научных анализов.

Возвращенные образцы, собранные с Бенну, помогут ученым во всем мире сделать открытия, чтобы лучше понять формирование планет и происхождение органических веществ и воды, которые привели к жизни на Земле, а также принести пользу всему человечеству, узнав больше о потенциально опасных астероидах.

"Бенну является потенциально опасным астероидом, и то, что мы узнаем из образца, поможет нам лучше понять типы астероидов, которые могут встретиться на нашем пути", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Образец Бенна - примерно 250 граммов - доставили в закрытой емкости самолетом в Космический центр в Хьюстоне в понедельник, 25 сентября. Кураторы разобрали канистру, вытащили и взвесили образец. Ученые создадут инвентаризацию камней и пыли и, впоследствии, распространят кусочки Бенну среди ученых по всему миру.

Доставка образца астероида - первая для США - прошла по плану благодаря огромным усилиям сотен людей, которые дистанционно управляли путешествием космического корабля с момента его запуска 8 сентября 2016 года. Затем команда направляла его до прибытия в Бенну 3 декабря 2018 года, в поисках безопасного места для сбора проб в период с 2019 по 2020 год, сбора образцов 20 октября 2020 года и во время обратного пути домой, начиная с 10 мая 2021 года.

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