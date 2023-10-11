NASA з’ясувало склад першого у світі зразка, коли-небудь зібраного в космосі з астероїда

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Як з’ясувалося, астероїд Бенну містить воду та вуглець.

Початкові дослідження зразка астероїда Бенну віком 4,5 мільярда років, зібрані в космосі та доставлені на Землю НАСА, показують докази високого вмісту вуглецю та води, які разом можуть вказувати на те, що в камені можуть бути знайдені будівельні блоки життя на Землі.

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«Зразок OSIRIS-REx є найбільшим багатим на вуглець зразком астероїда, коли-небудь доставленим на Землю, і допоможе вченим досліджувати походження життя на нашій власній планеті для майбутніх поколінь», — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

«Майже все, що ми робимо в NASA, прагне відповісти на питання про те, хто ми і звідки. Такі місії NASA, як OSIRIS-REx, покращать наше розуміння астероїдів, які можуть загрожувати Землі, і дадуть нам можливість зазирнути в те, що лежить за ними. Зразок повернувся на Землю, але попереду ще так багато науки – науки, якої ми ніколи раніше не бачили».

Хоча для розуміння природи знайдених сполук вуглецю потрібна додаткова робота, початкове відкриття є хорошим передвісником для майбутніх аналізів зразка астероїда.

Секрети, що зберігаються в скелях і пилу астероїда, будуть вивчатися протягом наступних десятиліть, пропонуючи розуміння того, як утворилася наша Сонячна система, як матеріали-попередники життя могли бути посіяні на Землі та яких запобіжних заходів потрібно вжити, щоб уникнути зіткнень астероїдів з нашою рідною планетою.

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