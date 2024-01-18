На супутнику Сатурна є дивні "чарівні острови": вони можуть виявитися пористими айсбергами

У морях Титана, супутника Сатурна, є дивні "чарівні острови", які роками збивали з пантелику вчених. Вони насправді можуть виявитися пористими грудками снігу, пише УНН з посиланням на New Scientist.

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Як зазначено, ці острови, імовірно, з'являються і зникають протягом годин або тижнів. І можуть являти собою пористі, схожі на губку грудки снігу, які повільно наповнюються рідиною, а потім тонуть.

Щільна атмосфера Титана наповнена складними органічними молекулами, які можуть злипатися і падати на поверхню супутника, як сніг. Сіньтін Юй з Техаського університету в Сан-Антоніо та її колеги вважали, що саме "сніг" може бути причиною появи чарівних островів. Щоб перевірити свою ідею, вони використовували те, що ми знаємо про ці атмосферні сполуки і про те, як вони будуть взаємодіяти з морями Титана.

Зазвичай очікується, що будь-які тверді тіла на поверхні цих морів негайно потонуть, тому що рідина на Титані являє собою метан, а не воду.

Але цього явно не відбувається з "чарівними островами", які в спостереженнях космічного корабля Cassini виглядали як ефемерні яскраві плями.

Дослідники знайшли рішення цієї проблеми: якщо на березі накопичуються великі шматки снігу, вони можуть утворити лід з дірками, як губки. Коли ці пористі "айсберги" відриваються від землі, то можуть плавати в морях Титана досить довго, щоб відповідати спостереженням Cassini. Це спрацювало б, якби, за підрахунками дослідників, губчасті структури містили б достатньо порожнього простору - мінімум від 25 до 50 відсотків залежно від точного складу льоду.

Однак це не означає, що загадкові острови безумовно є пористими айсбергами. "Ми звужуємо різні сценарії розвитку чарівних островів, але поки що не знаємо відповіді", - каже Майкл Маласка з Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії.

Інші можливі пояснення включають бульбашки азоту, хвилі, викликані вітром, або тверді відкладення в океанах. Але це доводить, що перехідні острови Титана насправді можуть бути плаваючою матерією з атмосфери цього дивного світу.

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