Японский космический аппарат SLIM потерял питание после посадки на Луну и ждет возможности зарядить солнечные панели

Японское космическое агентство получило данные о посадке своего исследовательского аппарата SLIM на Луну и пытается определить, удалось ли достичь беспрецедентной точности приземления в пределах 100 метров от цели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

JAXA заявило, что анализирует технические данные и изображения, переданные SLIM, и в течение месяца определит точность технологии посадки.

Сейчас мы проводим детальный анализ и с облегчением видим, что получили много данных - говорится в сообщении команды миссии в X.

Известно, что сейчас SLIM не может генерировать энергию, поскольку его встроенные солнечные батареи оказались неправильно повернуты по отношению к Солнцу.

Оказалось, что марсоход изменил угол при посадке и ныне ориентирован не так, как планировалось: его солнечные панели повернуты на запад. Таким образом, производство электроэнергии начнется только тогда, когда западная сторона Луны начнет получать солнечный свет.

Электропитание было отключено примерно через 2 часа 40 минут после посадки, на тот момент уровень заряда батареи составлял 12 процентов. До отключения SLIM успел передать данные о посадке.

Напомним

Японии удалось посадить космический аппарат на поверхность Луны. JAXA заявляет, что надеется осуществить переход от эпохи "посадки там, где мы можем" к эпохе "посадки там, где мы хотим" для будущих миссий на Луну. Аппарат сел в районе кратера Шиоли в низкогорье, известном как "Море нектара".

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