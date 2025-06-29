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В США среди бела дня упал метеорит и пробил крышу дома

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Посреди дня над Джорджией взорвался "огненный шар", часть метеора размером с мяч для гольфа пробила крышу дома. Объект двигался со скоростью 30 000 миль в час и весил более тонны.

В США среди бела дня упал метеорит и пробил крышу дома

Среди дня огненный шар вспыхнул над юго-востоком США и с громким взрывом распался над штатом Джорджия. Часть метеора размером с мяч для гольфа пробила крышу одного из домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на журнал Sky & Telescope.

Детали

Сообщается, что 26 июня в 12:25 по восточному поясному времени США вспыхнул впечатляющий дневной огненный шар, который затем распался к юго-востоку от Атланты, штат Джорджия.

Американское метеорное общество (AMS) получило более 200 сообщений из 20 штатов о ярком объекте, промелькнувшем с северо-востока на юго-запад над штатом.

Руководитель отдела исследования метеороидных сред НАСА Билл Кук заявил, что огненный шар двигался со скоростью примерно 30 000 миль в час и разбился на высоте 27 миль над Уэст-Форестом, штат Джорджия. Кук оценил, что метеороид был размером около 3 футов в ширину и весил более тонны. Согласно расчетам, проведенным Центром исследования околоземных объектов (CNEOS), объект врезался в атмосферу с общей энергией удара почти в полкилотонны тротила.

Быстрое вхождение в атмосферу разрушило метеороид, что создало ударную волну, от которой раздался громкий грохот, который некоторые наблюдатели приняли за землетрясение. Многие сообщали о громе и грохоте, продолжавшихся 10-15 секунд. В то время как подавляющее большинство входящих метеоритов сгорают и превращаются в пыль, крошечный процент - как падение в Джорджии - находят свой путь к земле в виде метеоритов. Большинство из них возникают в огненных шарах, взрывающихся, известных как болиды.

Вскоре после звукового взрыва кто-то в Макдоно, штат Джорджия, расположенном примерно в 30 милях к югу от Атланты, сообщил, что камень размером с мяч для гольфа пробил дыру в их крыше и упал на пол. К счастью, никто не пострадал - говорится в сообщении.

Сообщается, что вскоре в этот район прибыли охотники за метеоритами, которым удалось найти каменистые метеориты. На нескольких фрагментах видны потрясающие линии течения от расплавленной породы, стекавшей по их поверхностям. Такие особенности высоко ценятся коллекционерами, так как они обеспечивают стоп-кадр перехода космической породы из космоса на планету Земля.

Вероятный кусок метеорита упал на дом в США. Обошлось без пострадавших11.05.23, 13:14 • 932958 просмотров

Дополнение

Международный астрономический союз предупредил о приближении к Земле астероида 2024 YR4. Расчеты показывают, что вероятность столкновения этого объекта с Землей составляет 1,2%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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