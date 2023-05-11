Вероятный кусок метеорита упал на дом в США. Обошлось без пострадавших

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Небольшой камень пробил окно и упал на пол дома в Хоупвелле, штат Нью-Джерси. В департаменте полиции видят причину в метеоритном дожде, который достиг своего пика несколько дней назад, отмечает издание The Byte, пишет УНН.

Детали

Официального подтверждения, что объект размером 4 на 6 дюймов (приблизительно 10 на 15 сантиметров) является космическим камнем, нет. Согласно отчету департамента полиции городка Хоупвелл, инцидент вероятно может быть связан с Эта-Акваридами, метеорным дождем. По информации издания Space, дождь достиг своего пика рано утром в прошлую субботу. 

Цитата

«То, что прилетело с неба, упало сквозь крышу в спальне моего папы, - сказала CBS Philadelphia Сьюзи Коп, член пострадавшей семьи. - Мы думаем, что это метеорит, он отскочил в эту часть потолка, а затем, наконец, уперся там в пол». 

«Я коснулась этой вещи, потому что подумала, что это случайный камень, – и она была теплой», - поделилась девушка.

Деррик Питтс, главный астроном Института Франклина в Филадельфии, сказал CBS, что, возможно, метеориту может быть четыре или пять миллиардов лет, то есть он мог существовать в самом начале нашей Вселенной.

«Все это время он двигался в космосе, а теперь прилетел на Землю», - сказал Питтс изданию.

«Но то, что он действительно ударил в дом, чтобы люди могли (это) поднять, это действительно необычно, - добавил он - Это случалось очень мало раз в истории».

Справочно

Хотя ученые подсчитали, что десятки тонн метеоритного материала ежедневно попадают в атмосферу Земли, немногие космические камни действительно проходят мимо нашей атмосферы невредимыми.

Эта-Аквариды на самом деле состоят из крошечных кусочков космического мусора, оставленных кометой Галлея, знаменитым космическим телом, которое проходит мимо Земли каждые 76 лет.

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