Вероятный кусок метеорита упал на дом в США. Обошлось без пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Небольшой камень пробил окно и упал на пол дома в Хоупвелле, штат Нью-Джерси. В департаменте полиции видят причину в метеоритном дожде, который достиг своего пика несколько дней назад, отмечает издание The Byte, пишет УНН.
Детали
Официального подтверждения, что объект размером 4 на 6 дюймов (приблизительно 10 на 15 сантиметров) является космическим камнем, нет. Согласно отчету департамента полиции городка Хоупвелл, инцидент вероятно может быть связан с Эта-Акваридами, метеорным дождем. По информации издания Space, дождь достиг своего пика рано утром в прошлую субботу.
Цитата
«То, что прилетело с неба, упало сквозь крышу в спальне моего папы, - сказала CBS Philadelphia Сьюзи Коп, член пострадавшей семьи. - Мы думаем, что это метеорит, он отскочил в эту часть потолка, а затем, наконец, уперся там в пол».
«Я коснулась этой вещи, потому что подумала, что это случайный камень, – и она была теплой», - поделилась девушка.
Деррик Питтс, главный астроном Института Франклина в Филадельфии, сказал CBS, что, возможно, метеориту может быть четыре или пять миллиардов лет, то есть он мог существовать в самом начале нашей Вселенной.
«Все это время он двигался в космосе, а теперь прилетел на Землю», - сказал Питтс изданию.
«Но то, что он действительно ударил в дом, чтобы люди могли (это) поднять, это действительно необычно, - добавил он - Это случалось очень мало раз в истории».
Справочно
Хотя ученые подсчитали, что десятки тонн метеоритного материала ежедневно попадают в атмосферу Земли, немногие космические камни действительно проходят мимо нашей атмосферы невредимыми.
Эта-Аквариды на самом деле состоят из крошечных кусочков космического мусора, оставленных кометой Галлея, знаменитым космическим телом, которое проходит мимо Земли каждые 76 лет.
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