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Астроном попереджає: падіння космічних тіл може повторитися під час метеорного потоку Лірид

Астроном попереджає: падіння космічних тіл може повторитися під час метеорного потоку Лірид

Київ • УНН

 • 1282797 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Небесне явище, яке минулої доби спостерігали кияни, може повторитися знову під час проходження метеорного потоку Лірид, пік якого припадає на 21 квітня. Про це у коментарі УНН розповів астроном Олексій Стеклов.

Деталі

Науковець зауважив, що є ймовірність повторення схожого явища, яке спостерігали українці на минулої доби. Це може відбутися знову під час метеорного потоку Лірид, що в народі називають зорепадом. Пік весняного зорепаду припадає на 21 квітня. Водночас науковець додає, що падіння космічного фрагменту минулої доби, можна віднести як і до метеорного потоку, так і до спорадичного, тобто, непередбачуваного. Він наголошує, що якщо це явище відбулося через Ліриди – воно не несе особливої загрози, оскільки метеорні потоки невеликі. Проте якщо, все ж таки явище, є спорадичним – це може бути небезпечно.

Цитата

“Скоро очікується метеорний потік Лірид, і такі фрагменти можуть прилітати, тому що метеорні потоки перебувають на піку активності від 5 до 10 днів. Ми не можемо гарантувати, що це може бути безпечно. Буває таке, що вони згорають до свого падіння. Такі вторгнення, як ми побачили минулої доби, можуть відноситися до потоків, а можуть бути спорадичні (непередбачувані – ред.). Зараз іде потік, зараз будуть Ліриди. Астрономи вважають, що спорадичні вторгнення є небезпечними. А потокові, зазвичай, невеличкі, тому вони є менш небезпечними”, – підсумував астроном.

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Доповнення

Державне космічне агентство повідомило, що спалах над Київщиною, який стався ввечері 19 квітня, швидше за все спричинив метеорит з потоку Лірид

Довідково

Кожного року Земля, подорожуючи своєю орбітою навколо Сонця, перетинає орбіту комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди — дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Вони не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані «вогненні кулі». Метеорний потік Ліриди — один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ. У шлейф комети Тетчер, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня. Схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці.

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