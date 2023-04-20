Що таке "високоенергетична акустична подія", яка сталася на Київщині: пояснення астронома

Стеклов зазначає, що “високоенергетична акустична подія” – це вибух, що спричинений входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

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“Траєкторія падіння була не вертикальна, а гейзерна. Воно розігрілося і вибухнуло. Тобто, була акустична хвиля та вибух. Це нагадало людям, що ми живемо у реальному космосі, що Земля рухається зі швидкістю 30 км/секунду. А вся Сонячна система навколо галактики рухається зі швидкістю, приблизно 250 км/секунду”, – зазначив він.

Деталі

Як зазначив астроном, такі явища не є чимось незвичайним. За його словами, щоденно на планету Земля в різних видах прилітає від 100 до 500 тонн космічних речовин – тобто, від пилинок до камінців. Водночас більшість фрагментів не долітає до поверхні Землі та повністю згорає під час польоту. Зрідка ці фрагменти падають вертикально вниз. Через те, що це можна побачити на власні очі вночі та за умови чистого неба, або перед сходом Сонця – для людей це є чимось незвичайним.

“Після початку повномасштабного вторгнення дуже важко розрізнити, що летить у небі. Якщо робити висновки з тих відео, які ми побачили в інтернеті, то астрономи та планетологи сходяться на думці, що це, скоріш за все, фрагмент астероїда або комети”, – пояснює Стеклов – його думку поділяють і в Держкосмості, де повідомили, що спалах над Києвом швидше за все був через падіння метеориту з потоку Лірид.

Стеклов додає, що виходячи з кадрів спалаху на Київщині, які з’явилися у мережі – ця речовина падала не вертикально, але активно вниз, та вибухнула у небі перед падінням.

“Це небезпечно. Ця проблема важлива, оскільки за останні сто років ми мали від 3 до 5 великих вторгнень в атмосферу та вибухів. А близько 3 тисяч років тому, на Мертвому морі вибухнув, можливо, або великий астероїд, або велика комета”. – додає науковець.

Астроном також пояснив, що в Україні падіння космічних речовин відбувалися так само нерідко. Так, він наводить приклад, що на території держави є три озера, які нагадують за своєю формою коло.

“Якщо їхати дорогою з Києва до Чернігова, є низка селищ, де знаходяться озера, які за формою нагадують коло. Одне з таких – озеро Стибин, яке на 100% виникло внаслідок удару астероїду. Водойма Стибин має навіть офіційно зареєстрований в Україні паспорт, як ударне метеоритне озеро. Але якщо придивитися, то таких озер там три, і ще десятки маленьких, які українці назвали “круглики”. Ми думаємо, що колись туди прилетів астероїд або комета, що розпалися. Два інших озера – Святе та Варяги (Варги) – 60 км від Києва – де, можливо, вибухнули два фрагменти поруч та утворили такі водойми", - підсумував науковець.

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