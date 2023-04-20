Загадковий спалах у небі ввечері бачили і в білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Яскравий спалах у небі зафіксували не тільки над Київщиною, його було видно і в білоруських Гомелі та Мозирі, пише УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
Деталі
Яскравий спалах зафіксували в Гомелі та Мозирі. Білоруські спостерігачі помітили спалах світла - жовто-блакитного або жовто-зеленого кольору. З боку Гомеля спалах спостерігався в південному напрямку, в Мозирі – в південно-східному напрямку. Цей ефект був помітний впродовж приблизно трьох секунд.
Доповнення
Приблизно в цей же час багато людей зафіксували схожий ефект над Києвом, у Київській та Житомирській областях.
У Головному центрі спеціального контролю ДКА це назвали "високоенергетичною акустичною подією" - входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що за їх попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника, або метеорита. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пізніше уточнив, що це бло точно не українська ППО: "Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну. На Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу."
Наразі інформація ще уточнюється.
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