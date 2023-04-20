У момент спалаху над Києвом система ППО не працювала - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Суспільному мовнику, коментуючи нічний спалах у небі над Києвом, заявив, що ППО тоді не працювала, пише УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання, чому Повітряні сили вказали у себе на сторінці в Телеграм "уточнюється", Ігнат сказав: "Нам почали приписувати космічні тарілки...хтось має про це уточнити, але не ми".
Перед цим речник Повітряних сил прокоментував ситуацію у небі над Києвом в ефірі телемарафону.
Він вказав, що те, що саме це було, є темою для подальших коментарів. "Чи це було якесь небесне тіло чи це був якийсь уламок супутника, метеорита чи щось інше, якась інша аномалія. На то є спеціалісти. Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну. На Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу", - сказав Ігнат.
Нагадаємо
Напередодні ввечері жителі Києва бачили сяйво в небі.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за їх попередньою інформацією, спалахи над містом Київ пов’язані із падінням супутника або метеорита.
NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника.
У Головному центрі спеціального контролю ДКА вказали, що в Україні напередодні ввечері зафіксували "високоенергетичну акустичну подію", і що це, імовірно, пов'язано зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.