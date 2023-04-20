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В момент вспышки над Киевом система ПВО не работала - Игнат

В момент вспышки над Киевом система ПВО не работала - Игнат

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 • 1171342 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Общественному вещателю, комментируя ночную вспышку в небе над Киевом, заявил, что ПВО тогда не работала, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, почему Воздушные силы указали у себя на странице в Телеграм "уточняется", Игнат сказал: "Нам начали приписывать космические тарелки...кто-то должен об этом уточнить, но не мы".

Перед этим спикер Воздушных сил прокомментировал ситуацию в небе над Киевом в эфире телемарафона.

Он указал, что то, что именно это было, является темой дальнейших комментариев. "Что это именно было. Было ли это какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Воздушные силы занимаются несколько иными вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. В Киевской области не было зафиксировано атак противника на этот раз", - сказал Игнат.

Дополнение

Накануне вечером жители Киева видели сияние в небе.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по их предварительной информации, вспышки над городом Киев связаны с падением спутника или метеорита.

NASA отрицало информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника.

В Главном центре специального контроля ГКА указали, что в Украине накануне вечером зафиксировали "высокоэнергетическое акустическое событие", и что это, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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