Загадочная вспышка в небе вечером видели и в беларуси

Детали

Яркую вспышку зафиксировали в Гомеле и Мозыре. Белорусские наблюдатели заметили вспышку света - желто-голубого или желто-зеленого цвета. Со стороны Гомеля вспышка наблюдалась в южном направлении, в Мозыре – в юго-восточном направлении. Этот эффект был заметен в течение примерно трех секунд.

Дополнение

Примерно в это же время многие люди зафиксировали похожий эффект над Киевом, в Киевской и Житомирской областях.

В Главном центре специального контроля ГКА это назвали "высокоэнергетическим акустическим событием" - входом космического тела в плотные слои атмосферы. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что по их предварительной информации вспышки на городом Киев около 22.30 связаны с падением спутника, или метеорита. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позже уточнил, что это бло точно не украинское ПВО: "Воздушные силы занимаются несколько другими вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. В Киевской области не было зафиксировано атак противника в этот раз."

На данный момент информация еще уточняется.

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