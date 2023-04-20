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Что такое "высокоэнергетическое акустическое событие", которое произошло на Киевщине: объяснение астронома

Что такое "высокоэнергетическое акустическое событие", которое произошло на Киевщине: объяснение астронома

Киев • УНН

 • 2184269 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Накануне вечером киевляне увидели голубое сияние в небе. В Главном центре специального контроля ГКА явление над столицей Украины назвали "высокоэнергетическим акустическим событием". В комментарии для УНН астроном Алексей Стеклов объяснил значение термина "высокоэнергетического акустического события", а также ответил, почему такие события на самом деле не являются редким явлением.

Стеклов отмечает, что “высокоэнергетическое акустическое событие” – это взрыв, вызванный входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Цитата

“Траектория падения была не вертикальной, а гейзерной. Оно разогрелось и взорвалось. То есть, была акустическая волна и взрыв. Это напомнило людям, что мы живем в реальном космосе, что Земля движется со скоростью 30 км/секунду. А вся Солнечная система вокруг галактики движется со скоростью, примерно 250 км/секунду”, – отметил он.

Детали

Как отметил астроном, такие явления не являются чем-то необычным. По его словам, ежедневно на планету Земля в разных видах прилетает от 100 до 500 тонн космических веществ – то есть, от пылинок до камешков. При этом большинство фрагментов не долетает до поверхности Земли и полностью сгорает во время полета. Изредка эти фрагменты падают вертикально вниз. Поскольку это можно увидеть собственными глазами ночью и при чистом небе или перед восходом солнца – для людей это является чем-то необычным.

“После начала полномасштабного вторжения очень трудно различить, что летит в небе. Если делать выводы по тем видео, которые мы увидели в интернете, то астрономы и планетологи сходятся во мнении, что это, скорее всего, фрагмент астероида или кометы”, – объясняет Стеклов – его мнение разделяют и в Госкосмосе, где сообщили, что вспышка над Киевом скорее всего была из-за падения метеорита из потока Лирид. 

Стеклов добавляет, что исходя из кадров вспышки на Киевщине, которые появились в сети – это вещество падало не вертикально, но активно вниз, и взорвалось в небе перед падением.

“Это опасно. Эта проблема важна, потому что за последние сто лет у нас было от 3 до 5 крупных вторжений в атмосферу и взрывов. А около 3 тысяч лет назад на Мертвом море взорвался, возможно, либо большой астероид, либо большая комета”. – добавляет ученый.

Астроном также пояснил, что в Украине падения космических веществ происходили так же нередко. Так, он приводит пример, что на территории государства есть три озера, которые напоминают по своей форме круг.

“Если ехать по дороге из Киева в Чернигов, есть ряд поселков, где находятся озера, которые по форме напоминают круг. Одно из таких – озеро Стибин, которое на 100% возникло в результате удара астероида. Водоем Стибин имеет даже официально зарегистрированный в Украине паспорт, как ударное метеоритное озеро. Но если присмотреться, то таких озер там три, и еще десятки маленьких, которые украинцы назвали “круглыкы”. Мы думаем, что когда-то туда прилетел распавшийся астероид или комета. Два других озера – Святое и Варяги (Варги) – в 60 км от Киева – где, возможно, взорвались два фрагмента рядом и образовали такие водоемы", - подытожил ученый.

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