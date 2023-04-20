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Астроном предупреждает: падение космических тел может повториться во время метеорного потока Лирид

Астроном предупреждает: падение космических тел может повториться во время метеорного потока Лирид

Киев • УНН

 • 1282797 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Небесное явление, которое накануне вечером наблюдали киевляне, может повториться снова во время прохождения метеорного потока Лирид, пик которого приходится на 21 апреля. Об этом в комментарии УНН рассказал астроном Алексей Стеклов.

Детали

Ученый отметил, что есть вероятность повторения похожего явления, которое наблюдали украинцы накануне вечером. Это может произойти снова во время метеорного потока Лирид, что в народе называют звездопадом. Пик весеннего звездопада приходится на 21 апреля. В то же время ученый добавляет, что падение космического фрагмента, произошедшее вчера, можно отнести как к метеорному потоку, так и к спорадическому, то есть, непредсказуемому. Он отмечает, что если это явление произошло из-за Лирид – оно не несет особой угрозы, поскольку метеорные потоки небольшие. Однако если, все же это явление спорадическое – это может быть опасно.

Цитата

“Скоро ожидается метеорный поток Лирид, и такие фрагменты могут прилетать, потому что метеорные потоки находятся на пике активности от 5 до 10 дней. Мы не можем гарантировать, что это может быть безопасно. Бывает такое, что они сгорают до своего падения. Такие вторжения, как мы увидели в минувшие сутки, могут относиться к потокам, а могут быть спорадические (непредсказуемые – ред.). Сейчас идет поток, сейчас будут Лириды. Астрономы считают, что спорадические вторжения опасны. А потоковые, обычно, небольшие, поэтому они менее опасны”, – подытожил астроном.

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Дополнение

Государственное космическое агентство сообщило, что вспышка над Киевской областью, которая произошла вечером 19 апреля, скорее всего вызвана метеоритом из потока Лирид

Справочно

Каждый год Земля, путешествуя по своей орбите вокруг Солнца, пересекает орбиту кометы Тэтчер, которая оставляет метеорный поток Лириды. Лириды — очень быстрые и яркие метеоры, которые вызывает шлейф кометы Тэтчер. Они не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки, или так называемые «огненные шары». Метеорный поток Лириды — один из древнейших, известных человечеству. Его наблюдали китайцы в 687 году до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, с которого якобы падает метеоритный дождь. В шлейф кометы Тэтчер, которая оставляет метеоритный поток Лирид, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля. Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал метеор, который сгорел в атмосфере. Метровое небесное тело во время взрыва осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

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