Імовірний шматок метеорита впав на будинок у США. Обійшлося без постраждалих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Невеликий камінь пробив вікно і впав на підлогу будинку у Хоупвеллі в американському штаті Нью-Джерсі. У департаменті поліції вбачають причину у метеоритному дощі, який досяг свого піку кілька днів тому, зазначає видання The Byte, пише УНН.

Деталі

Офіційного підтвердження, що об’єкт розміром 4 на 6 дюймів (приблизно 10 на 15 сантиметрів) є космічним каменем, немає. Згідно зі звітом департаменту поліції містечка Гоупвелл, інцидент, імовірно, може бути пов’язаний з Ета-Акварідами, метеорним дощем. За інформацією видання Space, метеоритний дощ досяг свого піку рано вранці минулої суботи. 

Цитата

«Те, що прилетіло з неба, впало крізь дах у спальні мого тата, - сказала CBS Philadelphia Сьюзі Коп, член постраждалої родини. - Ми думаємо, що це метеорит, він відрикошетив до цієї частини стелі, а потім, нарешті, вперся там у підлогу». 

«Я торкнулася цієї речі, тому що подумала, що це випадковий камінь, - і вона була теплою», - поділилася дівчина.

Деррік Піттс, головний астроном Інституту Франкліна у Філадельфії, сказав CBS, що, можливо, метеориту може бути чотири або п’ять мільярдів років, тобто, він міг існувати на самому початку нашого Всесвіту.

«Весь цей час він рухався у космосі, а тепер прилетів на Землю», - сказав Піттс виданню.

«Але те, що він справді вдарив у будинок, щоб люди могли (це) підняти, це справді незвично, - додав він. - Це траплялося дуже мало разів в історії».

Довідково

Хоча вчені підрахували, що десятки тонн метеоритного матеріалу щодня потрапляють в атмосферу Землі, небагато космічних каменів справді проходять повз нашу атмосферу неушкодженими.

Ета-Акваріди насправді складаються з крихітних шматочків космічного сміття, залишених кометою Галлея, знаменитим космічним тілом, яке проходить повз Землю кожні 76 років.

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