Редкий камень с Марса продан за 4,3 млн долларов: детали аукциона

Необычный и редкий камень с Марса, который является самым крупным из когда-либо найденных на Земле, был продан за 4,3 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Метеорит, известный как NWA 16788, весит 54 фунта (24,5 кг) и имеет длину почти 15 дюймов (38,1 см). Он был обнаружен в отдаленном регионе Нигера в ноябре 2023 года.

Аукционный дом Sotheby's назвал метеорит, красновато-коричневый камень, "невероятно редким". На Земле было найдено лишь около 400 марсианских метеоритов, сообщает BBC.

Напомним

Над американским штатом Джорджия взорвался "огненный шар" - часть метеора размером с мяч для гольфа пробила крышу дома. Данный объект двигался со скоростью 30 000 миль в час и весил более тонны.

Также УНН сообщал, что в небе над Казахстаном заметили странные светящиеся объекты. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что это может быть метеоритный поток или обломки космического аппарата.