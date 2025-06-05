Над Казахстаном помітили дивні об'єкти в небі: що каже влада

У низці міст Казахстану місцеві жителі спостерігають дивні об'єкти в небі, що світяться. У Міністерстві цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану заявили, що це явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік, передає УНН із посиланням на NUR.KZ.

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За даними ЗМІ, в небі над Астаною помітили дивні об'єкти, що світяться. Такі ж об’єкти спостерігали жителі Алмати, Талдикоргана і Конаєва минулого року.

Також повідомляють, що такі ж вогні зняли і в Шимкенті, Караганді та інших містах.

"Казахстанці припускають різне, зокрема метеорити, уламки ракет і навіть ППО. І турбуються про те, куди все це впаде (якщо не згорить під час польоту)", - йдеться у повідомленні.

Проте у Міністерстві цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану зазначили, що фактів порушення повітряного простору на території Казахстану не зафіксовано. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Загроз для населення немає.

"Це явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згорають у щільних шарах атмосфери, не долітаючи до земної поверхні. Просимо громадян зберігати спокій і не поширювати недостовірну інформацію. Компетентні органи вивчають дане явище і нададуть роз'яснення", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо

Внаслідок землетрусу, що стався у ніч проти середи на південному заході Туреччини, загинула одна людина, ще понад 60 осіб отримали поранення.