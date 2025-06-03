Землетрус у Туреччині: є загиблий та понад 60 постраждалих

Внаслідок землетрусу, що стався у ніч проти середи на південному заході Туреччини, загинула одна людина, ще понад 60 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Ekathimerini.

Землетрус магнітудою 5,8 балів стався в прибережній провінції Іспарта на південному заході Туреччини. Епіцентр землетрусу був у Середземному морі, а поштовхи сталися о 2:17 ранку, – повідомило Ekathimerini, з посиланням на Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини.

Постраждалі повідомляли про руйнування будівель, обвал частини даху мечеті та численні тріщини в житлових будинках.

За повідомленням Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини, землетрус сколихнув середземноморське прибережне місто Мармаріс (тур. Marmaris).

Внаслідок паніки та стрибка з висоти 61 з наших 75 громадян отримали медичну допомогу та були виписані. 6 наших громадян були госпіталізовані, а 2 наших громадян продовжують спостереження у відділенні невідкладної допомоги

Кількість постраждалих після землетрусу у Туреччині сягнула понад 200 осіб

Губернатор також повідомив про загибель 14-річноі дівчини.

Під час землетрусу 14-річну дівчинку на ім'я Афранур Гюнлю доставили до лікарні у Фетхіє через панічний напад, але, незважаючи на всі втручання, її не вдалося врятувати, і вона, на жаль, втратила життя