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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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08:15 • 5186 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

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Землетрус у Туреччині: є загиблий та понад 60 постраждалих

Київ • УНН

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У провінції Іспарта стався землетрус магнітудою 5,8. Загинула 14-річна дівчинка від нападу паніки, понад 60 людей отримали поранення.

Землетрус у Туреччині: є загиблий та понад 60 постраждалих

Внаслідок землетрусу, що стався у ніч проти середи на південному заході Туреччини, загинула одна людина, ще понад 60 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Ekathimerini.

Деталі

Землетрус магнітудою 5,8 балів стався в прибережній провінції Іспарта на південному заході Туреччини. Епіцентр землетрусу був у Середземному морі, а поштовхи сталися о 2:17 ранку, – повідомило Ekathimerini, з посиланням на Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини.

 Постраждалі повідомляли про руйнування будівель, обвал частини даху мечеті та численні тріщини в житлових будинках.

Додатково

За повідомленням Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини, землетрус сколихнув середземноморське прибережне місто Мармаріс (тур. Marmaris).

Внаслідок паніки та стрибка з висоти 61 з наших 75 громадян отримали медичну допомогу та були виписані. 6 наших громадян були госпіталізовані, а 2 наших громадян продовжують спостереження у відділенні невідкладної допомоги

- деталізував губернатор провінції Мармаріс доктор Ідріс Акбійїк (Dr. İdris Akbıyık) у своєму повідомленні в мережі X.

Кількість постраждалих після землетрусу у Туреччині сягнула понад 200 осіб24.04.25, 10:46 • 4220 переглядiв

  Губернатор також повідомив про загибель 14-річноі дівчини.

Під час землетрусу 14-річну дівчинку на ім'я Афранур Гюнлю доставили до лікарні у Фетхіє через панічний напад, але, незважаючи на всі втручання, її не вдалося врятувати, і вона, на жаль, втратила життя

 – повідомив Ідріс Акбійїк.

За даними Ekathimerini, щонайменше 64 людини отримали травми під час паніки або внаслідок падіння уламків. Багато мешканців ночували просто неба, побоюючись нових поштовхів.

Рятувальні служби, національне управління з надзвичайних ситуацій та місцева влада провели оцінку ситуації в регіоні та продовжують роботи з ліквідації наслідків.

Землетрус магнітудою 6,2 бала стався в Індонезії22.11.23, 06:30 • 23823 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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