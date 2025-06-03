Землетрясение в Турции: есть погибший и более 60 пострадавших
Киев • УНН
В провинции Испарта произошло землетрясение магнитудой 5,8. Погибла 14-летняя девочка от приступа паники, более 60 человек получили ранения.
В результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду на юго-западе Турции, погиб один человек, еще более 60 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ekathimerini.
Детали
Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в прибрежной провинции Испарта на юго-западе Турции. Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море, а толчки произошли в 2:17 утра, – сообщило Ekathimerini, со ссылкой на Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции.
Пострадавшие сообщали о разрушении зданий, обвале части крыши мечети и многочисленных трещинах в жилых домах.
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По сообщению Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, землетрясение всколыхнуло средиземноморский прибрежный город Мармарис (тур. Marmaris).
В результате паники и прыжка с высоты 61 из наших 75 граждан получили медицинскую помощь и были выписаны. 6 наших граждан были госпитализированы, а 2 наших граждан продолжают наблюдение в отделении неотложной помощи
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Губернатор также сообщил о гибели 14-летней девочки.
Во время землетрясения 14-летнюю девочку по имени Афранур Гюнлю доставили в больницу в Фетхие из-за панического приступа, но, несмотря на все вмешательства, ее не удалось спасти, и она, к сожалению, потеряла жизнь
По данным Ekathimerini, по меньшей мере 64 человека получили травмы во время паники или в результате падения обломков. Многие жители ночевали под открытым небом, опасаясь новых толчков.
Спасательные службы, национальное управление по чрезвычайным ситуациям и местные власти провели оценку ситуации в регионе и продолжают работы по ликвидации последствий.
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