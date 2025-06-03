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Землетрясение в Турции: есть погибший и более 60 пострадавших

Киев • УНН

 • 510 просмотра

В провинции Испарта произошло землетрясение магнитудой 5,8. Погибла 14-летняя девочка от приступа паники, более 60 человек получили ранения.

Землетрясение в Турции: есть погибший и более 60 пострадавших

В результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду на юго-западе Турции, погиб один человек, еще более 60 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ekathimerini.

Детали

Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в прибрежной провинции Испарта на юго-западе Турции. Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море, а толчки произошли в 2:17 утра, – сообщило Ekathimerini, со ссылкой на Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции.

 Пострадавшие сообщали о разрушении зданий, обвале части крыши мечети и многочисленных трещинах в жилых домах.

Дополнительно

По сообщению Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, землетрясение всколыхнуло средиземноморский прибрежный город Мармарис (тур. Marmaris).

В результате паники и прыжка с высоты 61 из наших 75 граждан получили медицинскую помощь и были выписаны. 6 наших граждан были госпитализированы, а 2 наших граждан продолжают наблюдение в отделении неотложной помощи

- детализировал губернатор провинции Мармарис доктор Идрис Акбийик (Dr. İdris Akbıyık) в своем сообщении в сети X.

Количество пострадавших после землетрясения в Турции достигло более 200 человек24.04.25, 10:46 • 4216 просмотров

  Губернатор также сообщил о гибели 14-летней девочки.

Во время землетрясения 14-летнюю девочку по имени Афранур Гюнлю доставили в больницу в Фетхие из-за панического приступа, но, несмотря на все вмешательства, ее не удалось спасти, и она, к сожалению, потеряла жизнь

 – сообщил Идрис Акбийик.

По данным Ekathimerini, по меньшей мере 64 человека получили травмы во время паники или в результате падения обломков. Многие жители ночевали под открытым небом, опасаясь новых толчков.

Спасательные службы, национальное управление по чрезвычайным ситуациям и местные власти провели оценку ситуации в регионе и продолжают работы по ликвидации последствий.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в Индонезии22.11.23, 06:30 • 23822 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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