Землетрясение в Турции: есть погибший и более 60 пострадавших

В результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду на юго-западе Турции, погиб один человек, еще более 60 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ekathimerini.

Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в прибрежной провинции Испарта на юго-западе Турции. Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море, а толчки произошли в 2:17 утра, – сообщило Ekathimerini, со ссылкой на Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции.

Пострадавшие сообщали о разрушении зданий, обвале части крыши мечети и многочисленных трещинах в жилых домах.

По сообщению Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, землетрясение всколыхнуло средиземноморский прибрежный город Мармарис (тур. Marmaris).

В результате паники и прыжка с высоты 61 из наших 75 граждан получили медицинскую помощь и были выписаны. 6 наших граждан были госпитализированы, а 2 наших граждан продолжают наблюдение в отделении неотложной помощи

Количество пострадавших после землетрясения в Турции достигло более 200 человек

Губернатор также сообщил о гибели 14-летней девочки.

Во время землетрясения 14-летнюю девочку по имени Афранур Гюнлю доставили в больницу в Фетхие из-за панического приступа, но, несмотря на все вмешательства, ее не удалось спасти, и она, к сожалению, потеряла жизнь