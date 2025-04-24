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Количество пострадавших после землетрясения в Турции достигло более 200 человек

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

В Турции в результате землетрясения пострадали более 236 человек. Большинство травм получено из-за падений и паники, а не из-за самого землетрясения, 221 человек уже выписаны из больниц.

Количество пострадавших после землетрясения в Турции достигло более 200 человек

Число пострадавших от землетрясения в Турции достигло более 236 человек. Большинство травм возникли не из-за непосредственно землетрясения, а из-за падения и паники.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу передает Hurriyet, пишет УНН.

Не было первичных травм из-за землетрясения, которое произошло в Стамбуле и ощущалось в окрестных провинциях. Вторичные травмы возникли из-за падения, прыжков или паники. По нашим первоначальным оценкам, в результате вторичных событий всего пострадали 236 наших граждан: 173 - в Стамбуле, 24 - в Текирдаге, 24 - в Сакарье, 13 - в Бурсе, 2 - в Ялове

- сказал Мемишоглу.

Он также добавил, что 221 раненый уже получил медицинскую помощь. Их выписали из больниц. Еще 15 пострадавших продолжают находиться в медучреждениях, однако, как отмечается, их состояние удовлетворительное.

Напомним

23 апреля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его ощутили в Стамбуле, Коджаэли, Ялове, Текирдаге, Бурсе и Сакарье. На некоторых зданиях появились трещины. Среди населения возникла паника, однако о погибших не сообщается.

После землетрясения в Стамбуле было зафиксировано 51 афтершок, наибольший из которых был магнитудой 5,9 балла. министр внутренних дел Турции Али Ерликай заявил, что в службу экстренной помощи поступило 6100 сообщений. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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