Количество пострадавших после землетрясения в Турции достигло более 200 человек

Число пострадавших от землетрясения в Турции достигло более 236 человек. Большинство травм возникли не из-за непосредственно землетрясения, а из-за падения и паники.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу передает Hurriyet, пишет УНН.

Не было первичных травм из-за землетрясения, которое произошло в Стамбуле и ощущалось в окрестных провинциях. Вторичные травмы возникли из-за падения, прыжков или паники. По нашим первоначальным оценкам, в результате вторичных событий всего пострадали 236 наших граждан: 173 - в Стамбуле, 24 - в Текирдаге, 24 - в Сакарье, 13 - в Бурсе, 2 - в Ялове - сказал Мемишоглу.

Он также добавил, что 221 раненый уже получил медицинскую помощь. Их выписали из больниц. Еще 15 пострадавших продолжают находиться в медучреждениях, однако, как отмечается, их состояние удовлетворительное.

Напомним

23 апреля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его ощутили в Стамбуле, Коджаэли, Ялове, Текирдаге, Бурсе и Сакарье. На некоторых зданиях появились трещины. Среди населения возникла паника, однако о погибших не сообщается.

После землетрясения в Стамбуле было зафиксировано 51 афтершок, наибольший из которых был магнитудой 5,9 балла. министр внутренних дел Турции Али Ерликай заявил, что в службу экстренной помощи поступило 6100 сообщений.