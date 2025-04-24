Землетрус у Стамбулі: зафіксовано 51 афтершок, найбільший – 5,9 бала
Київ • УНН
Після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 51 афтершок. Жертв та постраждалих немає, до служби 112 надійшло 6100 повідомлень.
Після землетрусу, який стався у Стамбулі, було зафіксовано 51 афтершок, найбільший з яких був магнітудою 5,9 бала. Про це в соцмережі X повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай, інформує УНН.
Наразі до служби екстреної допомоги 112 надійшло 6100 повідомлень. Слава Богу, загиблих та постраждалих громадян поки немає
Він закликав громадян не забувати про запобіжні заходи у випадку можливих нових поштовхів і "не довіряти непідтвердженій інформації, яка поширюється через соціальні мережі та інші канали".
Нагадаємо
23 квітня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2. Повідомлялося, що землетрус зачепив Стамбул, також його відчули у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Щодо жертв наразі інформації немає.
Після землетрусу в Стамбулі, який відчувався як серія поштовхів від 4 до 6 балів, звернень від громадян України до Генерального консульства не надходило.
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