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Землетрус у Стамбулі: зафіксовано 51 афтершок, найбільший – 5,9 бала

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 51 афтершок. Жертв та постраждалих немає, до служби 112 надійшло 6100 повідомлень.

Землетрус у Стамбулі: зафіксовано 51 афтершок, найбільший – 5,9 бала

Після землетрусу, який стався у Стамбулі, було зафіксовано 51 афтершок, найбільший з яких був магнітудою 5,9 бала. Про це в соцмережі X повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай, інформує УНН.

Наразі до служби екстреної допомоги 112 надійшло 6100 повідомлень. Слава Богу, загиблих та постраждалих громадян поки немає

- написав глава МЗС Туреччини.

Він закликав громадян не забувати про запобіжні заходи у випадку можливих нових поштовхів і "не довіряти непідтвердженій інформації, яка поширюється через соціальні мережі та інші канали".

Нагадаємо

23 квітня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2. Повідомлялося, що землетрус зачепив Стамбул, також його відчули у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Щодо жертв наразі інформації немає.

Після землетрусу в Стамбулі, який відчувався як серія поштовхів від 4 до 6 балів, звернень від громадян України до Генерального консульства не надходило.

У Румунії зафіксовано серію із п'яти землетрусів протягом 8 годин 22.04.25, 11:43 • 5498 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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