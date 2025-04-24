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Землетрясение в Стамбуле: зафиксирован 51 афтершок, самый большой – 5,9 балла

Киев • УНН

 • 412 просмотра

После землетрясения в Стамбуле зафиксирован 51 афтершок. Жертв и пострадавших нет, в службу 112 поступило 6100 сообщений.

Землетрясение в Стамбуле: зафиксирован 51 афтершок, самый большой – 5,9 балла

После землетрясения, произошедшего в Стамбуле, было зафиксировано 51 афтершок, крупнейший из которых был магнитудой 5,9 балла. Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, информирует УНН.

В настоящее время в службу экстренной помощи 112 поступило 6100 сообщений. Слава Богу, погибших и пострадавших граждан пока нет

- написал глава МИД Турции.

Он призвал граждан не забывать о мерах предосторожности в случае возможных новых толчков и "не доверять неподтвержденной информации, распространяемой через социальные сети и другие каналы".

Напомним

23 апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось, что землетрясение затронуло Стамбул, также его почувствовали в Коджаэли, Ялове, Текирдаге, Бурсе и Сакарье. О жертвах пока информации нет.

После землетрясения в Стамбуле, которое ощущалось как серия толчков от 4 до 6 баллов, обращений от граждан Украины в Генеральное консульство не поступало.

В Румынии зафиксирована серия из пяти землетрясений в течение 8 часов22.04.25, 11:43 • 5496 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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