Землетрясение в Стамбуле: зафиксирован 51 афтершок, самый большой – 5,9 балла

После землетрясения, произошедшего в Стамбуле, было зафиксировано 51 афтершок, крупнейший из которых был магнитудой 5,9 балла. Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, информирует УНН.

В настоящее время в службу экстренной помощи 112 поступило 6100 сообщений. Слава Богу, погибших и пострадавших граждан пока нет - написал глава МИД Турции.

Он призвал граждан не забывать о мерах предосторожности в случае возможных новых толчков и "не доверять неподтвержденной информации, распространяемой через социальные сети и другие каналы".

Напомним

23 апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось, что землетрясение затронуло Стамбул, также его почувствовали в Коджаэли, Ялове, Текирдаге, Бурсе и Сакарье. О жертвах пока информации нет.

После землетрясения в Стамбуле, которое ощущалось как серия толчков от 4 до 6 баллов, обращений от граждан Украины в Генеральное консульство не поступало.

В Румынии зафиксирована серия из пяти землетрясений в течение 8 часов