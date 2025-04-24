Кількість постраждалих після землетрусу у Туреччині сягнула понад 200 осіб

Кількість постраждалих від землетрусу у Туреччині сягнула понад 236 осіб. Більшість травм виникли не через безпосередньо землетрус, а через падіння та паніку.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Кемаль Мемішоглу передає Hurriyet, пише УНН.

Не було первинних травм через землетрус, який стався в Стамбулі й відчувався в навколишніх провінціях. Вторинні травми виникли через падіння, стрибки або паніку. За нашими початковими оцінками, в результаті вторинних подій всього постраждали 236 наших громадян: 173 - у Стамбулі, 24 - у Текірдазі, 24 - у Сакар’ї, 13 - у Бурсі, 2 - у Ялові - сказав Мемішоглу.

Він також додав, що 221 поранений вже отримав медичну допомогу. Їх виписали з лікарень. Ще 15 постраждалих продовжують знаходитись у медзакладах, проте, як зазначається, їхній стан задовільний.

Нагадаємо

23 квітня, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2 бала. Його відчули у Стамбулі, Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. На деяких будівлях з’явились тріщини. Серед населення виникла паніка, однак про загиблих не повідомляється.

Після землетрусу у Стамбулі було зафіксовано 51 афтершок, найбільший з яких був магнітудою 5,9 бала. міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай заявив, що до служби екстреної допомоги надійшло 6100 повідомлень.