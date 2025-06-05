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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
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Над Казахстаном заметили странные объекты в небе: что говорит власть

Киев • УНН

 • 2290 просмотра

В небе над несколькими городами Казахстана заметили светящиеся объекты. В министерстве заявили, что это может быть метеоритный поток или обломки космического аппарата.

Над Казахстаном заметили странные объекты в небе: что говорит власть

В ряде городов Казахстана местные жители наблюдают странные светящиеся объекты в небе. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что это явление похоже на остатки обломков космического аппарата, входящих в атмосферу, или на метеоритный поток, передает УНН со ссылкой на NUR.KZ.

Детали

По данным СМИ, в небе над Астаной заметили странные светящиеся объекты. Такие же объекты наблюдали жители Алматы, Талдыкоргана и Конаева в прошлом году.

Также сообщают, что такие же огни сняли и в Шымкенте, Караганде и других городах.

"Казахстанцы предполагают разное, в частности метеориты, обломки ракет и даже ПВО. И беспокоятся о том, куда все это упадет (если не сгорит во время полета)", - говорится в сообщении.

Однако в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана отметили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет.

"Это явление похоже на остатки обломков космического аппарата, входящих в атмосферу, или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения", - заявили в министерстве.

Напомним

В результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду на юго-западе Турции, погиб один человек, еще более 60 человек получили ранения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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