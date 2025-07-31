В Британии продают очки Черчилля за почти 80 тысяч долларов
Киев • УНН
В Великобритании продают очки Уинстона Черчилля, изготовленные на заказ в 1954 году. Аксессуар оценили почти в 60 тысяч фунтов стерлингов.
В Великобритании выставлены на продажу очки, принадлежавшие Уинстону Черчиллю. Аксессуар в черепаховой оправе, изготовленный на заказ в 1954 году, оценили в 59 995 фунтов стерлингов (около 78 тысяч долларов). Соответствующее объявление появилось на сайте дилера Paul Fraser Collectibles, передает УНН.
Как сообщает дилерская компания Paul Fraser Collectibles, очки имеют круглую оправу с черепаховым узором и были изготовлены на заказ в 1954 году мастерами из C.W. Dixey & Son - бренда, который обслуживал Черчилля в течение 50 лет. Аксессуар сохранился в идеальном состоянии, с оригинальным футляром и сертификатом подлинности.
На дужках очков можно увидеть одиночные белые точки - знак того, что именно эту пару политик использовал для чтения. По словам продавцов, Черчилль заказывал несколько разных пар для конкретных задач - в частности для публичных выступлений, письма и рисования - каждая из которых обозначалась соответствующим количеством точек.
Редкий камень с Марса продан за 4,3 млн долларов: детали аукциона17.07.25, 08:59 • 6051 просмотр