Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка

Одна из самых известных гитар Эдди Ван Халена – уникальная Kramer 1982 года, созданная по мотивам культового "Франкенштейна" – впервые появится на публике и отправится на аукцион Sotheby’s этой осенью. Ожидаемая цена – до 3 миллионов долларов.

Об этом сообщает Rolling Stone, передает УНН.

Детали

Осенью поклонники рок-музыки и коллекционеры получат уникальный шанс приобрести настоящую реликвию – сценическую гитару легендарного гитариста группы Van Halen. Аукционный дом Sotheby’s выставляет на торги Kramer 1982 года, на которой Эдди Ван Хален играл во время концертов 1982–1983 годов и снимался в рекламной кампании гитарной компании.

Инструмент с характерными черно-белыми полосами, нанесенными аэрозольной краской, создан в стиле культового "Франкенштейна" 1975 года. После гастролей музыкант подарил гитару своему технику Робину "Руди" Лейрену, оставив личную надпись. Позже инструмент оказался в руках Мика Марса из Mötley Crüe, который использовал его при записи альбома Dr. Feelgood.

Сейчас гитара принадлежит анонимному владельцу, который согласился выставить ее на аукцион впервые за четыре десятилетия. Перед торгами инструмент покажут в Монтерее, Калифорния. Ожидается, что лот может принести от 2 до 3 миллионов долларов.

Это не первый случай продажи инструментов Ван Халена после его смерти в 2020 году. Тогда три его гитары ушли с молотка за суммарные 422 тысячи долларов, включая бутафорскую, использованную в клипе Hot for Teacher. Однако нынешний лот считается особенным – не только из-за истории, но и из-за энергетики, которую он впитал со сцены и во время выступлений.

В Британии продают очки Черчилля за почти 80 тысяч долларов