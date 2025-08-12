$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 16101 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 16637 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 34578 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 24173 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 26402 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 53487 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 51951 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 53380 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25758 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18553 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка

Киев • УНН

 • 4498 просмотра

Знаковая гитара Kramer 1982 года Эдди Ван Халена, созданная по мотивам «Франкенштейна», будет выставлена на аукционе Sotheby's. Ожидается, что инструмент, который использовался в 1982-1983 годах, принесет до 3 миллионов долларов.

Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка

Одна из самых известных гитар Эдди Ван Халена – уникальная Kramer 1982 года, созданная по мотивам культового "Франкенштейна" – впервые появится на публике и отправится на аукцион Sotheby’s этой осенью. Ожидаемая цена – до 3 миллионов долларов.

Об этом сообщает Rolling Stone, передает УНН.

Детали

Осенью поклонники рок-музыки и коллекционеры получат уникальный шанс приобрести настоящую реликвию – сценическую гитару легендарного гитариста группы Van Halen. Аукционный дом Sotheby’s выставляет на торги Kramer 1982 года, на которой Эдди Ван Хален играл во время концертов 1982–1983 годов и снимался в рекламной кампании гитарной компании.

Инструмент с характерными черно-белыми полосами, нанесенными аэрозольной краской, создан в стиле культового "Франкенштейна" 1975 года. После гастролей музыкант подарил гитару своему технику Робину "Руди" Лейрену, оставив личную надпись. Позже инструмент оказался в руках Мика Марса из Mötley Crüe, который использовал его при записи альбома Dr. Feelgood.

Сейчас гитара принадлежит анонимному владельцу, который согласился выставить ее на аукцион впервые за четыре десятилетия. Перед торгами инструмент покажут в Монтерее, Калифорния. Ожидается, что лот может принести от 2 до 3 миллионов долларов.

Это не первый случай продажи инструментов Ван Халена после его смерти в 2020 году. Тогда три его гитары ушли с молотка за суммарные 422 тысячи долларов, включая бутафорскую, использованную в клипе Hot for Teacher. Однако нынешний лот считается особенным – не только из-за истории, но и из-за энергетики, которую он впитал со сцены и во время выступлений.

В Британии продают очки Черчилля за почти 80 тысяч долларов31.07.25, 19:01 • 4172 просмотра

Степан Гафтко

КультураУНН Lite