Україна засудила допуск білоруських дзюдоїстів до міжнародних змагань під національною символікою

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація дзюдо України закликали президента МОК Томаса Баха та президента Міжнародної федерації дзюдо Маріуса Візера переглянути рішення щодо участі білоруських спортсменів у змаганнях під національними прапорами. Міжнародним спортивним організаціям Київ надіслали офіційне звернення. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Українська сторона рішуче засудила рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо, згідно з яким із 1 червня 2025 року білоруські спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях під національною символікою. Таке рішення суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року та базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності світового спорту.

У зверненні наголошується, що білоруські дзюдоїсти Александр Сидорик та Ягор Варапаєв, яких допущено до участі у Чемпіонаті світу з дзюдо-2025 з використанням білоруської символіки, є членами спортивного клубу збройних сил білорусі. Крім того, після початку повномасштабного вторгнення росії вони неодноразово брали участь у змаганнях на території країни-агресора, зокрема влітку 2024 року - у "Іграх БРІКС" у Казані.

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В Україні наголоили: держави-агресорки не використовують спорт як платформу для єднання - вони перетворюють міжнародні спортивні арени на інструмент пропаганди та виправдання війни.

Україна закликала Міжнародну федерацію дзюдо та МОК ретельно перевірити викладені факти та переглянути рішення про допуск згаданих спортсменів до участі у змаганнях із використанням національної символіки.

Позиція України залишається незмінною. Доки російські війська за підтримки білоруського режиму ведуть війну проти України, представники цих країн не мають брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі — включно з нейтральним