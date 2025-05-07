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росіян та білорусів допустять до командних турнірів з фехтування під прапором FIE

Київ • УНН

 • 1982 перегляди

FIE дозволила спортсменам з росії та білорусі брати участь у командних турнірах під нейтральним прапором. Команди виступатимуть під прапором FIE на чемпіонаті Європи 2025.

росіян та білорусів допустять до командних турнірів з фехтування під прапором FIE

Міжнародна федерація фехтування (FIE) офіційно дозволила спортсменам з росії та білорусі брати участь у командних турнірах, надавши їм статус нейтральних учасників. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву FIE.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням організації, спортсмени, які отримали нейтральний статус за рішенням Виконавчого комітету FIE, зможуть виступати у складі команд на міжнародних змаганнях з фехтування серед дорослих, починаючи з чемпіонату Європи 2025 року. Водночас їхні команди будуть представлені під прапором самої FIE, а не національними символами.

Нейтральним командам, що складаються зі спортсменів, яким Виконавчий комітет FIE надав нейтральний статус, буде дозволено брати участь у командних змаганнях FIE серед дорослих, починаючи з чемпіонату Європи у 2025 році. Нейтральні команди виступлять під прапором FIE

- йдеться у документі.

Це рішення викликає неоднозначну реакцію, адже наприкінці квітня аналогічний дозвіл уже було надано росіянам і білорусам для участі в юніорському чемпіонаті світу, також у нейтральному статусі.

Збірна України з фехтування посіла четверте місце на ЧЄ U-23: хто здобув медалі28.04.25, 15:19 • 3097 переглядiв

Примітно, що таким чином FIE фактично ігнорує рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, який закликав допускати спортсменів з Росії виключно до індивідуальних змагань.

Нагадаємо

Українська команда шпажисток у складі Емілі Конрад, Аліни Дмитрук, Анни Максименко та Валерії Білоус-Гріджак виборола золоту медаль на чемпіонаті світу, перемігши у фіналі збірну Китаю. Це перша командна медаль з 2021 року.

Лілія Набока

Лілія Набока

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