Українські шпажистки виграли золото на чемпіонаті світу серед юніорів

В заключний змагальний день в китайському Усі медальна скарбничка збірної України поповнилася третьою нагородою і першим золотом на світовій першості серед кадетів та юніорів. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

На першу сходинку п'єдесталу пошани піднялася команда шпажисток у складі Емілі Конрад, Аліни Дмитрук, Анни Максименко та Валерії Білоус-Гріджак. У фіналі українки здолали господарок турніру, збірну Китаю (45:34) - йдеться у повідомленні.

Для Анни Максименко це вже четверта медаль у кар’єрі на кадетсько-юніорських чемпіонатах світу. Для Емілі Конрад та Аліни Дмитрук - друга нагорода, а для Валерії Білоус-Гріджак - дебютна!

Зазначається, що це перша командна медаль для України на юніорському чемпіонаті світу починаючи з 2021 року, коли історичну бронзу в рапірі вибороли Катерина Буденко, Крістіна Петрова, Ольга Сопіт і Аліна Полозюк. Також це лише третя в історії нагорода у жіночій шпазі — після двох срібних командних медалей у 2005 та 2006 роках, коли у складі цієї команди фехтувала майбутня олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна.

З трьома нагородами в активі (золото, срвбло і бронза) українська збірна посла п'яте загальнокомандне місце на світовій першості серед юніорів та кадет.

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