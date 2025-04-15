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Украинские шпажистки выиграли золото на чемпионате мира среди юниоров

Киев • УНН

 • 6746 просмотра

Украинская команда шпажисток в составе Эмили Конрад, Алины Дмитрук, Анны Максименко и Валерии Белоус-Гриджак завоевала золотую медаль на чемпионате мира, победив в финале сборную Китая. Это первая командная медаль с 2021 года.

Украинские шпажистки выиграли золото на чемпионате мира среди юниоров

В заключительный соревновательный день в китайском Уси медальная копилка сборной Украины пополнилась третьей наградой и первым золотом на мировом первенстве среди кадетов и юниоров. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

На первую ступень пьедестала почета поднялась команда шпажисток в составе Эмили Конрад, Алины Дмитрук, Анны Максименко и Валерии Белоус-Гриджак. В финале украинки одолели хозяек турнира, сборную Китая (45:34)

- говорится в сообщении.

Для Анны Максименко это уже четвертая медаль в карьере на кадетско-юниорских чемпионатах мира. Для Эмили Конрад и Алины Дмитрук - вторая награда, а для Валерии Белоус-Гриджак - дебютная!

Отмечается, что это первая командная медаль для Украины на юниорском чемпионате мира начиная с 2021 года, когда историческую бронзу в рапире завоевали Екатерина Буденко, Кристина Петрова, Ольга Сопит и Алина Полозюк. Также это лишь третья в истории награда в женской шпаге — после двух серебряных командных медалей в 2005 и 2006 годах, когда в составе этой команды фехтовала будущая олимпийская чемпионка Яна Шемякина.

С тремя наградами в активе (золото, серебро и бронза) украинская сборная заняла пятое общекомандное место на мировом первенстве среди юниоров и кадетов.

Украинка Дмитрук завоевала серебро среди кадеток на ЧМ по фехтованию15.04.25, 10:42 • 6744 просмотра

Ольга Розгон

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