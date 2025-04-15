Украинка Дмитрук завоевала серебро среди кадеток на ЧМ по фехтованию
Киев • УНН
Шпажистка Алина Дмитрук завоевала серебряную медаль в личном первенстве среди кадеток на чемпионате мира в китайском Уси. В финале она уступила венгерке Лотти Хорват со счетом 11:15.
Украинская шпажистка Алина Дмитрук завоевала серебряную медаль в личном первенстве среди кадеток на чемпионате мира в китайском Уси, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.
Шпажистка Алина Дмитрук завоевала для Украины вторую награду кадетско-юниорского чемпионата мира по фехтованию, который подходит к завершению в китайском Уси
Детали
В предпоследний соревновательный день на подиум поднялась Алина Дмитрук, которая завоевала серебро в личном первенстве среди кадеток.
В финале Алина Дмитрук скрестила оружие с венгеркой Лотти Хорват - двукратной вице-чемпионкой Европы среди кадеток и юниорок в составе команды. Поединок завершился со счетом 11:15 в пользу соперницы, поэтому медальная копилка сборной Украины пополнилась серебром.
Алина Дмитрук впервые в карьере поднялась на подиум чемпионата мира. Ранее украинка становилась чемпионкой Европы в личном зачете и четырехкратной победительницей в командных соревнованиях (U-17 и U-20).
Дополнение
Сегодня, 15 апреля, будет разыгран последний комплект наград в фехтовании на шпагах в категории U-20.
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