Украинка Дмитрук завоевала серебро среди кадеток на ЧМ по фехтованию

Шпажистка Алина Дмитрук завоевала серебряную медаль в личном первенстве среди кадеток на чемпионате мира в китайском Уси. В финале она уступила венгерке Лотти Хорват со счетом 11:15.

Украинская шпажистка Алина Дмитрук завоевала серебряную медаль в личном первенстве среди кадеток на чемпионате мира в китайском Уси, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины. Шпажистка Алина Дмитрук завоевала для Украины вторую награду кадетско-юниорского чемпионата мира по фехтованию, который подходит к завершению в китайском Уси - сообщили в НОК Украины в соцсетях. Детали В предпоследний соревновательный день на подиум поднялась Алина Дмитрук, которая завоевала серебро в личном первенстве среди кадеток. В финале Алина Дмитрук скрестила оружие с венгеркой Лотти Хорват - двукратной вице-чемпионкой Европы среди кадеток и юниорок в составе команды. Поединок завершился со счетом 11:15 в пользу соперницы, поэтому медальная копилка сборной Украины пополнилась серебром. Алина Дмитрук впервые в карьере поднялась на подиум чемпионата мира. Ранее украинка становилась чемпионкой Европы в личном зачете и четырехкратной победительницей в командных соревнованиях (U-17 и U-20). Дополнение Сегодня, 15 апреля, будет разыгран последний комплект наград в фехтовании на шпагах в категории U-20. Впервые для Украины за 15 лет: шпажист Перчук завоевал бронзу на ЧМ по фехтованию среди юниоров