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Украинка Дмитрук завоевала серебро среди кадеток на ЧМ по фехтованию

Киев • УНН

 • 6526 просмотра

Шпажистка Алина Дмитрук завоевала серебряную медаль в личном первенстве среди кадеток на чемпионате мира в китайском Уси. В финале она уступила венгерке Лотти Хорват со счетом 11:15.

Украинка Дмитрук завоевала серебро среди кадеток на ЧМ по фехтованию

Украинская шпажистка Алина Дмитрук завоевала серебряную медаль в личном первенстве среди кадеток на чемпионате мира в китайском Уси, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.

Шпажистка Алина Дмитрук завоевала для Украины вторую награду кадетско-юниорского чемпионата мира по фехтованию, который подходит к завершению в китайском Уси

- сообщили в НОК Украины в соцсетях.

Детали

В предпоследний соревновательный день на подиум поднялась Алина Дмитрук, которая завоевала серебро в личном первенстве среди кадеток.

В финале Алина Дмитрук скрестила оружие с венгеркой Лотти Хорват - двукратной вице-чемпионкой Европы среди кадеток и юниорок в составе команды. Поединок завершился со счетом 11:15 в пользу соперницы, поэтому медальная копилка сборной Украины пополнилась серебром.

Алина Дмитрук впервые в карьере поднялась на подиум чемпионата мира. Ранее украинка становилась чемпионкой Европы в личном зачете и четырехкратной победительницей в командных соревнованиях (U-17 и U-20).

Дополнение

Сегодня, 15 апреля, будет разыгран последний комплект наград в фехтовании на шпагах в категории U-20.

Впервые для Украины за 15 лет: шпажист Перчук завоевал бронзу на ЧМ по фехтованию среди юниоров14.04.25, 12:56 • 3140 просмотров

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