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Financial Times

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The Guardian

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Українка Дмитрук виборола срібло серед кадеток на ЧС з фехтування

Київ • УНН

 • 6650 перегляди

Шпажистка Аліна Дмитрук здобула срібну медаль у особистій першості серед кадеток на чемпіонаті світу в китайському Усі. У фіналі вона поступилася угорці Лотті Хорват з рахунком 11:15.

Українка Дмитрук виборола срібло серед кадеток на ЧС з фехтування

Українська шпажистка Аліна Дмитрук здобула срібну медаль у особистій першості серед кадеток на чемпіонаті світу в китайському Усі, пише УНН з посиланням на НОК України.

Шпажистка Аліна Дмитрук здобула для України другу нагороду кадетсько-юніорського чемпіонату світу з фехтування, який добігає до завершення в китайському Усі

- повідомили у НОК України у соцмережах.

Деталі

У передостанній змагальний день на подіум піднялася Аліна Дмитрук, яка здобула срібло в особистій першості серед кадеток.

У фіналі Аліна Дмитрук схрестила зброю з угоркою Лотті Хорват - дворазовою віцечемпіонкою Європи серед кадеток і юніорок у складі команди. Поєдинок завершився з рахунком 11:15 на користь суперниці, тож медальна скарбничка збірної України поповнилася сріблом.

Аліна Дмитрук вперше у кар'єрі піднялася на подіум чемпіонату світу. Раніше українка ставала чемпіонкою Європи в особистому заліку та чотириразовою переможницею в командних змаганнях (U-17 та U-20).

Доповнення

Сьогодні, 15 квітня, буде розіграний останній комплект нагород у фехтуванні на шпагах у категорії U-20.

Уперше для України за 15 років: шпажист Перчук здобув бронзу на ЧС з фехтування серед юніорів14.04.25, 12:56 • 3181 перегляд

Юлія Шрамко

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