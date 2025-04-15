Українка Дмитрук виборола срібло серед кадеток на ЧС з фехтування

Шпажистка Аліна Дмитрук здобула срібну медаль у особистій першості серед кадеток на чемпіонаті світу в китайському Усі. У фіналі вона поступилася угорці Лотті Хорват з рахунком 11:15.

Українська шпажистка Аліна Дмитрук здобула срібну медаль у особистій першості серед кадеток на чемпіонаті світу в китайському Усі, пише УНН з посиланням на НОК України. Шпажистка Аліна Дмитрук здобула для України другу нагороду кадетсько-юніорського чемпіонату світу з фехтування, який добігає до завершення в китайському Усі - повідомили у НОК України у соцмережах. Деталі У передостанній змагальний день на подіум піднялася Аліна Дмитрук, яка здобула срібло в особистій першості серед кадеток. У фіналі Аліна Дмитрук схрестила зброю з угоркою Лотті Хорват - дворазовою віцечемпіонкою Європи серед кадеток і юніорок у складі команди. Поєдинок завершився з рахунком 11:15 на користь суперниці, тож медальна скарбничка збірної України поповнилася сріблом. Аліна Дмитрук вперше у кар'єрі піднялася на подіум чемпіонату світу. Раніше українка ставала чемпіонкою Європи в особистому заліку та чотириразовою переможницею в командних змаганнях (U-17 та U-20). Доповнення Сьогодні, 15 квітня, буде розіграний останній комплект нагород у фехтуванні на шпагах у категорії U-20. Уперше для України за 15 років: шпажист Перчук здобув бронзу на ЧС з фехтування серед юніорів