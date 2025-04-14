Уперше для України за 15 років: шпажист Перчук здобув бронзу на ЧС з фехтування серед юніорів

Український шпажист Максим Перчук виборов бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу з фехтування в Усі. Це перша нагорода України за останні 15 років у цій категорії. Про це повідомили у понеділок у НОК України, пише УНН.

Шпажист Максим Перчук - бронзовий призер юніорського чемпіонату світу з фехтування! - повідомили у НОК України у соцмережах.

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Упродовж 7-15 квітня китайське Усі приймає кадетсько-юніорський чемпіонат світу з фехтування. Україну на світовій першості представляють 34 спортсмени у всіх видах змагальної програми.

Медальний лік відкрив Максим Перчук. Українець піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани в особистих змаганнях з фехтування на шпагах серед спортсменів до 20 років.

"Зазначимо, що для України це перша нагорода за 15 років: востаннє представник "синьо-жотвих" сходив на особистий п'єдестал пошани чемпіонату світу з фехтування на шпагах в юніорській категорії у Белфасті-2009 - тоді Анатолій Герей виборов срібло", - вказали у НОК.

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