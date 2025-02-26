Українські шпажистки знову підкорили чемпіонат Європи: хто приніс перемогу
Київ • УНН
Команда українських шпажисток здобула золото на чемпіонаті Європи серед кадетів в Анталії, перемігши Угорщину 45:26. Це друга золота нагорода України на турнірі та друга поспіль перемога на континентальній першості.
Українські шпажистки тріумфують на чемпіонаті Європи серед кадетів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Юні українські фехтувальниці продемонстрували свою майстерність, здобувши золото на континентальній першості в Анталії.
У фінальному протистоянні наша команда у складі Аліни Дмитрук, Маргарити Ангарської, Поліни Спиридонової та Валерії Білоус-Гріджак не залишила шансів суперницям з Угорщини, здолавши їх із рахунком 45:26.
Ця перемога стала другою золотою нагородою для України на турнірі та принесла команді вже третю медаль у загальному заліку.
Ба більше, українські шпажистки другий рік поспіль утримують статус найсильнішої команди Європи у своїй віковій категорії.
Нагадаємо
У минулому році українські фехтувальники завоювали золоту медаль у командному турнірі на чемпіонаті Європи серед кадетів в італійському Неаполі, перемігши у фіналі Польщу з рахунком 45:35.
Українські шпажистки стали чемпіонками Європи серед кадетів25.02.24, 21:23 • 27736 переглядiв