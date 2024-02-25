Українські шпажистки стали чемпіонками Європи серед кадетів
Київ • УНН
Українські фехтувальники завоювали золоту медаль у командному турнірі на чемпіонаті Європи серед кадетів в італійському Неаполі, перемігши у фіналі Польщу з рахунком 45:35.
Українські шпажистки здобули золоту медаль в командному турнірі на кадетській континентальній першості в італійському Неаполі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
Емілі Конрад, Аліна Дмитрук, Анна Максименко та Марія Середа здобули "золото" в командному турнірі на кадетській континентальній першості в італійському Неаполі,
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У фінальному поєдинку наші дівчата перемогли команду Польщі — 45:35.
Для Анни Максименко це вже друга золота медаль на цьому чемпіонаті Європи, першу вона здобула в індивідуальних змаганнях.
Тож кадетська збірна України з фехтування завершує виступ на чЄ з п'ятьма медалями (3 золоті, 2 бронзові).
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