Перша Леді Франції підтримала українських пара атлетів на чемпіонаті світу у Реймсі, де вони здобули три медалі: два "золота" й одну "бронзу"
Київ • УНН
Перша леді Франції підтримала українських паралімпійців на Чемпіонаті світу в Реймсі, поспілкувавшись та сфотографувавшись. У цей день українські спортсмени завоювали дві золоті та одну бронзову медалі.
Перша Леді Франції Бріжит Марі-Клод Макрон відвідала змагання пара атлетів у Реймсі і особисто привітала команду з України. Бріжит поспілкувалась з українськими атлетами, та зробила з ними пам’ятну світлину, після чого вони виступили на змаганнях і здобули три медалі: дві золоті й одну бронзову. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Бріжит Марі-Клод Макрон поспілкувалася та зробила світлину з командою України, яка у перший же день змагань світової першості у приміщенні серед осіб з порушеннями розумового і фізичного розвитку здобула 2 золоті та одну бронзову нагороду.
Деталі
За даними міністерства молоді та спорту України наші українські параолімпійці здобули три медалі:
"Золото" завоювала Юлія Шуляр у забігу на 60 м. Ще одну медаль першості виборов Михайло Біленко у дисципліні "багатоборство".
Крім того, Ольга Зазуляк зробила потрійний стрибок та здобула "Бронзу".
Вітаємо і пишаємося! Продовжуємо вболівати за українських пара атлетів у Реймсі. Змагання триватимуть до 25 лютого.
Українські гімнасти завоювали "золото" і два "срібла" на першому етапі Кубка світу в Каїрі18.02.24, 20:29 • 34643 перегляди