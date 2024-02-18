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Українські гімнасти завоювали "золото" і два "срібла" на першому етапі Кубка світу в Каїрі

Українські гімнасти завоювали "золото" і два "срібла" на першому етапі Кубка світу в Каїрі

Київ • УНН

 • 34638 перегляди

Українські гімнасти завоювали золото і два срібла на першому етапі Кубка світу в Каїрі, а дзюдоїсти - золото і бронзу на турнірі Великого шолома в Баку.

На першому етапі Кубка світу з окремих видів багатоборства в єгипетському Каїрі українські гімнасти вибороли "золоту" та "дві" срібні медалі. Про нові перемоги розповіли у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.

Із золотої та двох срібних медалей розпочали новий сезон українські спортивні гімнасти! На першому етапі Кубка світу з окремих видів багатоборства в єгипетському Каїрі маємо подвійний український п'єдестал у вправах на паралельних брусах. … Вітаємо наших гімнастів та їх тренерів з успішним стартом олімпійського сезону!

– привітали в Міністерстві молоді та спорту.

Деталі

"Золоту" медаль першості здобув Ілля Ковтун. Наш чинний чемпіон Європи показав результат 15.600 бала. У Мінспорту відзначили, що це перший старт Іллі після двох перенесених операцій і "одразу золотий", – відзначили у відомстві.

"Срібло" здобув наш олімпійський чемпіон-2016 Олег Верняєв. Гімнаст показав результат на 15.233 бала.

Ще одне "срібло" завоював 21-річного черкащанин Назар Чепурний. У Міністерстві молоді та спорту зауважили, що він претендував на "золото" втім йому не вистачило 0,03 бала до абсолютної перемоги в турнірі.

Ще одну золоту медаль міг здобути Назар Чепурний в опорному стрибку. Спочатку 21-річного черкащанина оголосили переможцем змагань, але після протесту збірної Вірменії "золото" з перевагою в 0,03 бала дісталося Артуру Давтяну. Тож наш бронзовий призер чемпіонату світу у цій вправі посів друге місце на етапі Кубка світу з результатом 14.900 бала. 

– пояснили у відомстві.

Додатково

Цього ж дня українські дзюдоїски на міжнародному турнірі Великого Шолома в Баку також влаштували подвійний український п'єдестал – здобувши золото та бронзу у ваговій категорії до 78 кг. .Загалом на цих змаганнях вони завоювали одну срібну та дві бронзові медалі.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

СпортОлімпіада
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМіністерство молоді та спорту України
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