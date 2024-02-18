В Азербайджані українські дзюдоїстки вибороли три медалі: одне "срібло" і дві "бронзи"

"Срібло" та дві "бронзи" здобули українські дзюдоїстки на міжнародному турнірі Grand Slam у Баку. Про здобутки наших спортсменок повідомили у Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Подвійний український п'єдестал на міжнародному турнірі з дзюдо Grand Slam у Баку (Азербайджан). … Збірна України завершила змагання з трьома медалями. … Вітаємо наших медалісток та їх тренерів! Пишаємося вами! - привітали українок у спортивному відомстві.

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У Мінспорту зазначили, що "срібну" медаль виборола українська спорсменка Юлія Курченко, яка змагалась у ваговій категорії до 78 кг. А її співвітчизниця Єлизавета Литвиненко стала сьогодні бронзовою призеркою змагань у Баку.

Переможний п’єдестал українки розділили із борчинею з Нідерландів Гус'є Стінхуіс, яка повезе додому золоту медаль першого місця.

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16 лютого ще одна наша дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала "бронзу" на турнірі Grand Slam в Баку. Вона перемогла у вазі до 57 кг Джулі Бурскенс з Нідерландів. Для українки це стало першим змаганням за шість місяців після травми спини.