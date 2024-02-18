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В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 17:44  •  56432 просмотра

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Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.

"Серебро" и две "бронзы" завоевали украинские дзюдоистки на международном турнире Grand Slam в Баку. О достижениях наших спортсменок сообщили в Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Двойной украинский пьедестал на международном турнире по дзюдо Grand Slam в Баку (Азербайджан). ... Сборная Украины завершила соревнования с тремя медалями. ... Поздравляем наших медалисток и их тренеров! Гордимся вами!

- поздравили украинок в спортивном ведомстве.

Детали

В Минспорта отметили, что "серебряную" медаль завоевала украинская спорсменка  Юлия Курченко, которая соревновалась в весовой категории до 78 кг. А ее соотечественница Елизавета Литвиненко стала сегодня бронзовым призером соревнований в Баку.

Победный пьедестал украинки разделили с борчихой из Нидерландов Гусье Стинхуис, которая повезет домой золотую медаль первого места.

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Дополнительно

16 февраля еще одна наша дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу" на турнире Grand Slam в Баку. Она победила в весе до 57 кг Джули Бурскенс из Нидерландов. Для украинки это стало первым соревнованием за шесть месяцев после травмы спины.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Спорт
azerbaidzhanАзербайджан
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
В Азербайджані українські дзюдоїстки вибороли три медалі: одне "срібло" і дві "бронзи"
In Azerbaijan, Ukrainian judokas won three medals: one silver and two bronze
Новости по теме

В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.

Спорт • 18 февраля 2024, 17:44  •  56432 просмотра
В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб

Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.

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Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.

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Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

Шесть человек, которые заплатили по 80 000 гривен в интернете за пеший маршрут из Украины в Молдову, были задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.

Криминал и ЧП • 18 февраля 2024, 16:26  •  35160 просмотра
80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что процесс вступления в ЕС должен происходить в соответствии с политическими и историческими обстоятельствами, а не техническими препятствиями, а политизация каждого шага откладывает интеграцию Украины.

Политика • 18 февраля 2024, 16:03  •  45464 просмотра
В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Более 1800 снарядов уничтожили украинские саперы на деоккупированных территориях в течение недели

На этой неделе украинские саперы обнаружили и уничтожили более 1800 взрывоопасных предметов, оставленных россиянами в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, очистив от боеприпасов более 1478 гектаров земли.

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Премьер-министр Эстонии предлагает ЕС выпустить облигации на 100 миллиардов евро, чтобы поддержать оборонную промышленность и отправить больше оружия на Украину.

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Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия оборонной промышленности

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Япония предоставляет Украине грант в размере $49,4 млн на восстановление разрушенной россией жилой инфраструктуры.

Война • 18 февраля 2024, 15:21  •  103949 просмотра
Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине

Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные тестирование и готовятся к боевым испытаниям

Украинские беспилотники-камикадзе типа "Ланцет" успешно прошли начальные испытания и теперь будут проходить боевые испытания.

Война • 18 февраля 2024, 15:06  •  32867 просмотра
Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные тестирование и готовятся к боевым испытаниям