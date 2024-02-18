В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

"Серебро" и две "бронзы" завоевали украинские дзюдоистки на международном турнире Grand Slam в Баку. О достижениях наших спортсменок сообщили в Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Двойной украинский пьедестал на международном турнире по дзюдо Grand Slam в Баку (Азербайджан). ... Сборная Украины завершила соревнования с тремя медалями. ... Поздравляем наших медалисток и их тренеров! Гордимся вами! - поздравили украинок в спортивном ведомстве.

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В Минспорта отметили, что "серебряную" медаль завоевала украинская спорсменка Юлия Курченко, которая соревновалась в весовой категории до 78 кг. А ее соотечественница Елизавета Литвиненко стала сегодня бронзовым призером соревнований в Баку.

Победный пьедестал украинки разделили с борчихой из Нидерландов Гусье Стинхуис, которая повезет домой золотую медаль первого места.

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16 февраля еще одна наша дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу" на турнире Grand Slam в Баку. Она победила в весе до 57 кг Джули Бурскенс из Нидерландов. Для украинки это стало первым соревнованием за шесть месяцев после травмы спины.