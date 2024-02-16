Дзюдоїстка Білодід виборола "бронзу" на турнірі серії Грендслем у Баку
Київ • УНН
Дар'я Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam в Баку, перемігши Джулі Бурскенс з Нідерландів, що стало її першим змаганням за шість місяців після травми спини.
Українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід виборола бронзову нагороду на турніру Grand Slam у Баку. Про це повідомляє пресслужба міністерства молоді та спорту України, пише УНН.
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У сутичці за "бронзу" у ваговій категорії до 57 кг наша бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 та дворазова чемпіонка світу іппоном здолала Джулі Бюрскенс з Нідерландів
Зазначається, що для 23-річної Дарʼї Білодід турнір в Баку став першим стартом з жовтня 2023.
Тоді лідерка збірної України змушена була достроково завершити сезон через проблеми зі спиною.
Довідково
Турніри рівня Грендслем входять до відбіркового циклу Олімпіади-2024: спортсмени змагаються за бали в кваліфікаційному рейтингу, що стане визначальним у розподілі путівок на Ігри в Парижі.
До складу України на турнір у Баку увійшли десять спортсменів. Зокрема, вперше у сезоні-2024 до заявки на змагання потрапила олімпійська призерка Дар'я Білодід, яка не виступала пів року через травму спини.
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