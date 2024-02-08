З фрагментами Ейфелевої вежі: МОК презентував унікальні медалі Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет у четвер, 8 лютого, показав особливий дизайн олімпійських нагород літніх Ігор 2024 року в Парижі. Про це повідомляє УНН, з посиланням на сайт організації.

Деталі

Зазначається, що призери Олімпійських Ігор-2024 отримають пам'ятні нагороди з частинкою головної принади столиці Франції.

Кожна медаль матиме частинку оригінальної металевої конструкції Ейфелевої вежі. Матеріал на нагороду нанесуть у вигляді шестикутного фрагмента. Очільник оргкомітету Олімпійських ігор Тоні Естанге мотивував цей підхід бажанням зробити медалі "унікальними та неповторними".

Він зауважив, що втілення ідеї було непростим. Зрештою, створити унікальний сплав узялася компанія Chaumet. Виробник ювелірної продукції знайшов технологію, щоб поєднати звичні золото, срібло та бронзу з металом головного символу Парижа.

Довідково

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

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