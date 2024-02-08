С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024
Киев • УНН
МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.
Международный олимпийский комитет в четверг, 8 февраля, показал особый дизайн олимпийских наград летних Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на сайт организации.
Детали
Отмечается, что призеры Олимпийских Игр-2024 получат памятные награды с частичкой главной прелести столицы Франции.
Каждая медаль будет иметь частичку оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни. Материал на награду нанесут в виде шестиугольного фрагмента. Глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге мотивировал этот подход желанием сделать медали "уникальными и неповторимыми".
Он отметил, что воплощение идеи было непростым. В конце концов, создать уникальный сплав взялась компания Chaumet. Производитель ювелирной продукции нашел технологию, чтобы совместить привычные золото, серебро и бронзу с металлом главного символа Парижа.
Справочно
Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях примет 10,5 тысяч спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.
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С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024
МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.
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