С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет в четверг, 8 февраля, показал особый дизайн олимпийских наград летних Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на сайт организации.

Детали

Отмечается, что призеры Олимпийских Игр-2024 получат памятные награды с частичкой главной прелести столицы Франции.

Каждая медаль будет иметь частичку оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни. Материал на награду нанесут в виде шестиугольного фрагмента. Глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге мотивировал этот подход желанием сделать медали "уникальными и неповторимыми".

Он отметил, что воплощение идеи было непростым. В конце концов, создать уникальный сплав взялась компания Chaumet. Производитель ювелирной продукции нашел технологию, чтобы совместить привычные золото, серебро и бронзу с металлом главного символа Парижа.

Справочно

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях примет 10,5 тысяч спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

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