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С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 14:13  •  3297 просмотра

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МОК представил дизайн медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые будут включать небольшие кусочки металла с Эйфелевой башни, чтобы сделать их уникальными.

Международный олимпийский комитет в четверг, 8 февраля, показал особый дизайн олимпийских наград летних Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на сайт организации.

Детали

Отмечается, что призеры Олимпийских Игр-2024 получат памятные награды с частичкой главной прелести столицы Франции.

Каждая медаль будет иметь частичку оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни. Материал на награду нанесут в виде шестиугольного фрагмента. Глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге мотивировал этот подход желанием сделать медали "уникальными и неповторимыми".

Он отметил, что воплощение идеи было непростым. В конце концов, создать уникальный сплав взялась компания Chaumet. Производитель ювелирной продукции нашел технологию, чтобы совместить привычные золото, серебро и бронзу с металлом главного символа Парижа.

Справочно

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях примет 10,5 тысяч спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

российскую фигуристку Валиеву лишили золотой медали и дисквалифицировали на 4 года29 январь 2024, 14:33 • 24281 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СпортОлимпиада
parizhПариж
З фрагментами Ейфелевої вежі: МОК презентував унікальні медалі Олімпіади-2024
With fragments of the Eiffel Tower: IOC presents unique medals for the 2024 Olympics
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С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-2024

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