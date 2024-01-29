российскую фигуристку Валиеву лишили золотой медали и дисквалифицировали на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее последних наград. Об этом сообщает пресс-служба CAS, передает УНН.

Детали

Согласно решению CAS, дисквалификация Валиевой начинается с 25 декабря 2021 года с с лишением всех наград, полученных за этот период.

В тот день 15-летняя Валиева стала чемпионкой россии по фигурному катанию и обеспечила себе путевку на Олимпиаду-2022. В тот же день она прошла традиционный допинг-тест для победителей и призеров, который оказался положительным: в нем обнаружили запрещенный для спортсменов триметазидин.

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Однако, об этом стало известно лишь после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, который выиграла команда фигуристов из рф. Церемония награждения не состоялась (остальные команды еще ждут олимпийские медали), но Валиеву все равно допустили к участию в личном турнире, где она заняла четвертое место.

Первое и второе места заняли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, третье - японка Каори Сакамото.

Дополнение

В декабре 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет россии (ДАК РУСАДА) признал Валиеву невиновной, но аннулировал её победу на предолимпийском чемпионате россии.

Апелляции на это решение подали ISU, WADA и RUSADA (дисциплинарный комитет действует независимо от него). Последний признал вину Валиевой, но попросил мягкое наказание.

Напомним

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